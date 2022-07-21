Рівень радіації у Харкові на 21 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 20 липня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про стан радіаційного фону у Харкові та області на 20 липня.
Комментариев: 0
Вдалий день для вирішення фінансових питань, здійснення будь-яких задумів, що потребують рішучості. Все те, за що ви давно не наважувалися взятися, краще здійснити саме зараз.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
влажность:
давление:
ветер: