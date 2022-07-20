20.07.2022 14:17 Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові на 19 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.



За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 19 липня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по м. Харкову: 0,12-0,13 мкЗв/год.

по Харківській області: 0,10-0,15 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про стан радіаційного фону у Харкові та області на 19 липня.