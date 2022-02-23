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23.02.2022  12:37   Евгений Клочко

Бойцам теробороны упростят процедуру выдачи оружия

Участники территориальной обороны смогут получить разрешение на охотничье оружие по ускоренной процедуре.

Процедуру выдачи оружия в Украине упростят участникам теробороны
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича.
 
Он отметил, что на данный момент количество зарегистрированного оружия, устройств и газовых пистолетов и револьверов у граждан составляет более 1 млн 200 тыс. единиц.
 
Зарегистрировано более 709 тысяч владельцев огнестрельного оружия и более 250 тысяч владельцев спецсредств для отстрела резиновых пуль.
 
«В феврале 2021 года уполномоченные подразделения выдали около 10 тысяч разрешений на приобретение различных видов оружия. А за аналогичный период этого года – более 10 тысяч 300 таких разрешений», – сообщил замглавы Нацполиции.
 
В то же время Александр Фацевич отметил, что люди, которые будут защищать страну в составе территориальной обороны, смогут получить разрешение на оружие по ускоренной процедуре:
 
«Соответствующая инструкция позволяет не предоставлять нам некоторые документы, например о прохождении обучения или спецпроверок. Также каждый член добровольческого формирования согласно закону должен предъявить справку о несудимости. Если он является членом терробороны и имеет удостоверения, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить в приоритет и отрабатывать эти документы намного быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение».
 
Напомним, Верховная Рада 23 февраля 2022 года утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовали 274 нардепа.
 
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
 
При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.
 
Стоит напомнить, что во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специальных чехлов. Но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца теробороны.
 
Члены добровольческих формирований во время выполнения задач теробороны имеют право применять личное охотничье оружие при:
 
  • защите или предотвращении нападения на гражданских лиц или объектов;
  • освобождении объектов;
  • уничтожении оружия и техники, используемой нападающими;
  • предотвращении или прекращении деятельности, задержание, разоружение или обезвреживанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • прекращении действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • прекращении действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны;
  • прекращении действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц;
  • летальном применении членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины и во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
 
Тэги:  агрессия россии, оружие, тероборона, харьков
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