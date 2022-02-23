23.02.2022 12:37 Евгений Клочко

Бойцам теробороны упростят процедуру выдачи оружия

Участники территориальной обороны смогут получить разрешение на охотничье оружие по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича.

Он отметил , что на данный момент количество зарегистрированного оружия, устройств и газовых пистолетов и револьверов у граждан составляет более 1 млн 200 тыс. единиц.

Зарегистрировано более 709 тысяч владельцев огнестрельного оружия и более 250 тысяч владельцев спецсредств для отстрела резиновых пуль.

«В феврале 2021 года уполномоченные подразделения выдали около 10 тысяч разрешений на приобретение различных видов оружия. А за аналогичный период этого года – более 10 тысяч 300 таких разрешений», – сообщил замглавы Нацполиции.

В то же время Александр Фацевич отметил, что люди, которые будут защищать страну в составе территориальной обороны, смогут получить разрешение на оружие по ускоренной процедуре:

«Соответствующая инструкция позволяет не предоставлять нам некоторые документы, например о прохождении обучения или спецпроверок. Также каждый член добровольческого формирования согласно закону должен предъявить справку о несудимости. Если он является членом терробороны и имеет удостоверения, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить в приоритет и отрабатывать эти документы намного быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение».

Напомним, Верховная Рада 23 февраля 2022 года утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовали 274 нардепа.

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.

Стоит напомнить, что во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специальных чехлов. Но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца теробороны.

Члены добровольческих формирований во время выполнения задач теробороны имеют право применять личное охотничье оружие при:

защите или предотвращении нападения на гражданских лиц или объектов;

освобождении объектов;

уничтожении оружия и техники, используемой нападающими;

предотвращении или прекращении деятельности, задержание, разоружение или обезвреживанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;

прекращении действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

прекращении действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны;

прекращении действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц;

летальном применении членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины и во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.