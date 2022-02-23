23.02.2022 12:22 Евгений Клочко

В Харькове планируют строить жилье для коммунальщиков

В Харькове создадут программу по строительству жилья для сотрудников коммунальных предприятий



city.kharkov.ua

Об этом 23 февраля, после встречи с сотрудниками КП «Октябрьское трамвайное депо» заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов. по его словам, такая необходимость уже давно назрела, сообщает РЕДПОСТ

«Мы должны привлечь крупнейшие строительные организации и выделить землю для строительства домов, чтобы люди жили в комфортных условиях», - подчеркнул городской голова.

Также Игорь Терехов отметил, что одной из приоритетных задач городской власти остается обновление трамвайного парка.

«Троллейбусный парк мы обновили и сегодня работаем над привлечением кредитных ресурсов Европейского инвестиционного банка для обновления подвижного состава трамваев. Кроме того, в перспективе есть возможность собирать трамваи у нас, в городе Харькове», - напомнил городской голова.

Он поблагодарил коллектив депо - водителей, кондукторов, работников, которые обслуживают подвижной состав, - за их труд. Он отметил, что в здании депо поэтапно отремонтируют кровлю. Также уделят внимание обновлению снегоуборочной техники для предприятия.

Стоит напомнить, что в Харькове представлен ряд кредитных программ , которые позволяют людям приобрести жилье. Программы нацелены на разные категории граждан. В частности на молодежь, профессоров и преподавателей вузов работников коммунальных предприятий и прочее.

Как отметит мэр Харькова Игорь Терехов, данная программа позволит избежать оттока профессиональных кадров из города.