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23.02.2022  17:50   Евгений Клочко

Информацию о ближайшем укрытии в Харькове можно узнать в службе "15-62"

Харьковчане могут узнать информацию об укрытии, к которому относится их дом на случай возникновения чрезвычайной ситуации, в городской информационно-диспетчерской службе «15-62».


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора КП «Городской информационный центр» Дмитрий Кутоманов. по его словам, информация об всех укрытиях указана в разделе «Укрытия» на сайте «Геопортал Харькова».
 
«Если человек не видит укрытия рядом с местом, где он проживает, или не понимает, к какому укрытию относится его дом, то можно звонить в «15-62» и оставить соответствующую заявку. Многие нюансы можно выяснить непосредственно в процессе разговора с оператором. Если же на карте есть неточности, то запрос будет обработан, и на карту нанесут актуальные данные, а заявитель получит ответ», - отметил Дмитрий Кутоманов.
 
Также, по его словам, харьковчане, у которых нет интернета, могут просто позвонить в службу «15-62» и узнать, где находится укрытие, к которому относится их дом.
 
Напомним, во время брифинга в Харьковской областной государственной администрации Игорь Терехов сообщил, что подготовка бомбоубежищ проводилась планомерно с 2014 года.
 
"Мы готовились планомерно с 2014 года. Мы подготовили все бомбоубежища. Один лишь метрополитен принимает по нормативам 154 000 человек. Там подготовлены все условия, начиная от системы вентиляции и заканчивая питанием, медобслуживанием и водоснабжением. Все нормативы и требования соблюдены",- отметил Игорь Терехов.
 
В это же время мер Харькова сообщил, что ознакомился с подготовкой метрополитена в качестве бомбоубежища и остался удовлетворен результатом.
 

 

Тэги:  агрессия россии, укрытия, игорь терехов, бомбоубежище, харьков
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