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23.02.2022  17:31   Дмитрий Колоней

Российская агрессия: у здания консульства РФ в Харькове появился похоронный букет (фото)

К зданию диппредставительства России в Харькове принесли корзину искусственных цветов с траурной лентой.

Российская агрессия: К зданию консульства РФ в Харькове принесли похоронный букет
 
Как сообщает РЕДПОСТ,  сегодня, 23 февраля 2022 года, к входу в здание консульства РФ на Максимиллиановской в Харькове прнесли корзину  искусственных цветов с траурной лентой. К ней была прикреплена табличка с надписью “Идите домой. Водки нет”.
 
Организация “Світанок” сообщила, что это сделал один из ее активистов, заявив в адрес россиян: “Прощайте и никогда не возвращайтесь. Оккупантам здесь не рады”.
 
Ранее в РФ заявили о намерении эвакуировать сотрудников своих дипломатических представительств, которые работают в Украине.
Источник:   Newsroom
 Тэги:  агрессия рф, похоронный букет, харьков, консульство
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