23.02.2022 17:31 Дмитрий Колоней

Российская агрессия: у здания консульства РФ в Харькове появился похоронный букет (фото)

К зданию диппредставительства России в Харькове принесли корзину искусственных цветов с траурной лентой.

Как сообщает РЕДПОСТ , сегодня, 23 февраля 2022 года, к входу в здание консульства РФ на Максимиллиановской в Харькове прнесли корзину искусственных цветов с траурной лентой. К ней была прикреплена табличка с надписью “Идите домой. Водки нет”.

Организация “Світанок” сообщила, что это сделал один из ее активистов, заявив в адрес россиян: “Прощайте и никогда не возвращайтесь. Оккупантам здесь не рады”.

Ранее в РФ заявили о намерении эвакуировать сотрудников своих дипломатических представительств, которые работают в Украине.