23.02.2022 11:40
В Украине ввели санкции против российских чиновников: полный список
Народные депутаты Украины проголосовали за введение на 10 лет санкций в отношении депутатов Государственной думы и Совета Федерации РФ, которые признали «ДНР» и «ЛНР».
За такое решение, сообщает РЕДПОСТ, проголосовали – 322 народных депутата. Верховная Рада 23 февраля приняла закон №7064 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
В пояснительном документе говорится, что предлагается ввести санкции против лиц, имеющих непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора РФ на территории Украины, в том числе временной оккупации части украинской территории. Предложение о введении ограничительных мер парламент должен вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны.
В частности, в санкционный список входит 351 депутат Госдумы Российской Федерации, проголосовавший за «независимость» Донбасса.
Предусмотрены следующие санкции:
-
блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
-
ограничение торговых операций;
-
ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
-
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
-
приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
-
аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на использование недр;
-
запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
-
запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;
-
ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
-
полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону;
-
прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
-
прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
-
запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
-
прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
-
отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
-
аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;
-
лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
-
запрет на приобретение в собственность земельных участков;
-
другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом.
Читайте также:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0