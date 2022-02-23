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23.02.2022  11:40   

В Украине ввели санкции против российских чиновников: полный список

Народные депутаты Украины проголосовали за введение на 10 лет санкций в отношении депутатов Государственной думы и Совета Федерации РФ, которые признали «ДНР» и «ЛНР».

Санкции против российских чиновников ввели в Украине
 
За такое решение, сообщает РЕДПОСТ, проголосовали – 322 народных депутата. Верховная Рада 23 февраля приняла закон №7064 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
 
В пояснительном документе говорится, что предлагается ввести санкции против лиц, имеющих непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора РФ на территории Украины, в том числе временной оккупации части украинской территории. Предложение о введении ограничительных мер парламент должен вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны.
 
В частности, в санкционный список входит 351 депутат Госдумы Российской Федерации, проголосовавший за «независимость» Донбасса.
 

Предусмотрены следующие санкции:

 
  • блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на использование недр;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
  • запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
  • полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
  • аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;
  • лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков;
  • другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом.

 

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Тэги:  агрессия россии, санкции против россии, верховная рада, харьков
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