22.02.2022 22:06 Евгений Клочко

Джо Байден объявил о введении санкций против России

Джозеф Байден заявил, что США вводят блокирующие санкции против элит Российской Федерации, банков и госдолга.

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга, сообщает РЕДПОСТ

В частности под санкции попали два крупнейших финансовых института - ВЭБ.РФ и Military Bank. Примечательно, что после заявления Байдена сайт ВЭБ.РФ перестал функционировать

Глава США подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы в Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами Америки в 2014 году.

«Я собираюсь начать с введения санкций, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями», — заявил Байден во вторник, 22 февраля.

Он также отметил, что Вашингтон тесно сотрудничал с союзниками и партнерами в Европе и по всему миру, чтобы подготовить ответ на действия Москвы.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза во вторник, 22 февраля, согласовали ряд новых санкций против России из-за признания псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР" и дальнейшего размещения войск на территории Украины. Санкции могут включать ряд ограничений, как для физических, так и для юридических лиц, а также запрет на добычу полезных ископаемых на территории фейковых "республик" "ДНР" и "ЛНР".