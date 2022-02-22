22.02.2022 22:06 Евгений Клочко
Джо Байден объявил о введении санкций против России
Джозеф Байден заявил, что США вводят блокирующие санкции против элит Российской Федерации, банков и госдолга.
Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга, сообщает РЕДПОСТ
.
В частности под санкции попали два крупнейших финансовых института - ВЭБ.РФ и Military Bank. Примечательно, что после заявления Байдена сайт ВЭБ.РФ перестал функционировать
Глава США подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы в Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами Америки в 2014 году.
«Я собираюсь начать с введения санкций, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями», — заявил Байден во вторник, 22 февраля.
Он также отметил, что Вашингтон тесно сотрудничал с союзниками и партнерами в Европе и по всему миру, чтобы подготовить ответ на действия Москвы.
Ранее сообщалось, что послы Евросоюза во вторник, 22 февраля, согласовали ряд новых санкций против России из-за признания псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР" и дальнейшего размещения войск на территории Украины.
Санкции могут включать ряд ограничений, как для физических, так и для юридических лиц, а также запрет на добычу полезных ископаемых на территории фейковых "республик" "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР»
. «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.
Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».
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