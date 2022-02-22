22.02.2022 14:45 Виталий Хиневич

Санкции против России: Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц решил приостановить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что Олаф Шольц расценил признание Путиным псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР" как серьезное нарушение международного права.

По мнению представителей власти Германии Путин нарушил не только "Минские соглашения", но и пренебрег Уставом ООН, в котором говорится о целостности и неприкосновенности суверенитета стран. В силу данных обстоятельств, Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2".

В это же время стоит отметить, что санкции против России согласовали и в Европейском Союзе.

Санкции против России могут включать ряд ограничений, как для физических, так и для юридических лиц, а также запрет на добычу полезных ископаемых на территории фейковых "республик" "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы. Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».