02.06.2022 14:55 Виталий Хиневич

Дом Санта Клауса в Финляндии готовы переоборудовать в бомбоубежище (фото)

Из грота Санта Клауса в Финляндии в случае войны сделают бомбоубежище

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что десятки тысяч людей ежегодно посещают парк Санта-Клауса в городе Рованиеми в Лапландии, чтобы встретиться с Сантой и сфотографироваться с ним. Пещерные подземные коридоры изобилуют почтовым отделением Санты, школой эльфов, ремесленными лавками, рождественскими елками и северными оленями.

Однако все это могут превратить в случае войны в бомбоубежище для 3600 человек.

Вопрос подготовки бомбоубежищ в Финляндии актуализировался после начала войны в Украине и принятия финским правительством решения о вступлении в НАТО.

В доме Санты есть кемпинговые кровати, аптечки и даже оборудование для рытья туннеля обратно на поверхность в случае обрушения конструкции. Вода подается из отдельного колодца, хотя людям нужно будет приносить свою еду.