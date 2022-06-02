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02.06.2022  14:55   Виталий Хиневич

Дом Санта Клауса в Финляндии готовы переоборудовать в бомбоубежище (фото)

Из грота Санта Клауса в Финляндии в случае войны сделают бомбоубежище

Дом Санты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Reuters.
 
Сообщается, что десятки тысяч людей ежегодно посещают парк Санта-Клауса в городе Рованиеми в Лапландии, чтобы встретиться с Сантой и сфотографироваться с ним. Пещерные подземные коридоры изобилуют почтовым отделением Санты, школой эльфов, ремесленными лавками, рождественскими елками и северными оленями.
 
Однако все это могут превратить в случае войны в бомбоубежище для 3600 человек.
 
Дом Санты
 
Вопрос подготовки бомбоубежищ в Финляндии актуализировался после начала войны в Украине и принятия финским правительством решения о вступлении в НАТО.
 
В доме Санты есть  кемпинговые кровати, аптечки и даже оборудование для рытья туннеля обратно на поверхность в случае обрушения конструкции. Вода подается из отдельного колодца, хотя людям нужно будет приносить свою еду.
 
Дом Санты
 
 
 
Источник:   Reuters
 Тэги:  дом санта клауса, бомбоубежище
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