02.06.2022 14:25 Виталий Хиневич

Медики назвали человеческий орган, который не стареет

Анатомический орган остается молодым, когда остальные органы человека стареют.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ScienceAlert.

Сообщается, что согласно новому исследованию, человеческая печень остается молодой, даже когда остальные части нашего тела стареют, и в среднем этому органу меньше трех лет, независимо от возраста человека, к которому он прикреплен.

Обычные клетки обновляются примерно раз в год, в то время как более богатые ДНК клетки могут находиться в печени до десяти лет.

Исследователи также изучают другие органы, в том числе сердце, чтобы увидеть, как быстро обновляются клетки по всему телу. Тот же самый метод ретроспективного радиоуглеродного датирования рождения можно использовать для точного датирования клеток и определения скорости обновления.

По словам молекулярного биолога Олафа Бергманна, изучение обновления клеток довольно сложный процесс. Однако он может позволить получить ответы на интересующие вопросы.

«Наше исследование показывает, что изучение обновления клеток непосредственно у людей технически очень сложно, но оно может дать беспрецедентное понимание основных клеточных и молекулярных механизмов регенерации органов человека», — отметил Олаф Бергманн.

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