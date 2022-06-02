02.06.2022 14:02 Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 2 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.



Фото из открытых источников

По состоянию на 2 июня 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 2 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составляют:

по г. Харькову: 0,12-0,14 мкЗв/час;

по Харьковской области: 0,10-0,15 мкЗв/час.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 31 мая.