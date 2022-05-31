Уровень радиации в Харькове на 31 мая

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По состоянию на 31 мая 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 31 мая 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составляют:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 30 мая.
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