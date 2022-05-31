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31.05.2022  13:20   Виталий Хиневич

Финансовую помощь могут получить украинцы от международных организаций

Через платформу єДопомога можно подать заявку на получение помощи.

Украинцы могут получить финансовую помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
 
Сообщается, что на социальной платформе єДопомога с 31 мая можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций. 
 
По словам Министра социальной политики Украины Марины Лазебной, люди находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых совершаются активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе єДопомога заявку на получение денежной помощи от международных организаций.
 
«Для этого следует заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении Банка, где открыт банковский счет человека», - сообщила Марина Лазебная.
 
Напомним, в июне 2022 года будет выполнен перерасчет пенсионных выплат.
 
Источник:   Министерство социальной политики Украины
 Тэги:  финансовая помощь
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