    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Дорожники показали, как изменились разбитые трассы под Харьковом (фото)
31.05.2022  13:09   Рита Парфенова

Дорожники показали, как изменились разбитые трассы под Харьковом (фото)

Ремонтные бригады Укравтодора уже расчистили около 140 км дорог государственного значения в Харьковской области.

Дорожники показали, как изменились разбитые трассы под Харьковом (

Дорожники Харьковской области ликвидируют последствия российского военного вторжения и авиаударов по дорожной инфраструктуре, передает РЕДПОСТ.

На прошлой неделе на Харьковской кольцевой дороге убрали часть разбитого танка, изуродованные грузовые автомобили, остатки разбитых легковых автомобилей и поваленные деревья. На отрезке от Пятихатской развязки в сторону Роганского жилмассива восстановили поврежденное металлическое барьерное ограждение.

Дорожники показали, как изменились разбитые трассы под Харьковом (

Кроме того, бригады дорожников выполняли работы по ликвидации воронок, которые образовались вследствие разрушения дорожного покрытия, вызванные взрывами, и расчистили проезжую часть от остатков грунта, грязи и мусора.

Напомним, несколько транспортных маршрутов в Харькове возобновляют работу или меняют пути следования.

Источник:   Укравтодор
 Тэги:  дороги, ремонт дорог, харков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 Дороги и транспорт В Харьковской области расчищают дороги 23.05 Дороги и транспорт С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили (фото) 21.05 Дороги и транспорт В Харькове убирают и ремонтируют покрытие улиц (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 