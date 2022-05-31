Дорожники показали, как изменились разбитые трассы под Харьковом (фото)

Ремонтные бригады Укравтодора уже расчистили около 140 км дорог государственного значения в Харьковской области.
Дорожники Харьковской области ликвидируют последствия российского военного вторжения и авиаударов по дорожной инфраструктуре, передает РЕДПОСТ.
На прошлой неделе на Харьковской кольцевой дороге убрали часть разбитого танка, изуродованные грузовые автомобили, остатки разбитых легковых автомобилей и поваленные деревья. На отрезке от Пятихатской развязки в сторону Роганского жилмассива восстановили поврежденное металлическое барьерное ограждение.
Кроме того, бригады дорожников выполняли работы по ликвидации воронок, которые образовались вследствие разрушения дорожного покрытия, вызванные взрывами, и расчистили проезжую часть от остатков грунта, грязи и мусора.
Напомним, несколько транспортных маршрутов в Харькове возобновляют работу или меняют пути следования.
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