12.07.2022 16:15 Виталий Хиневич

ЕС выделит Украине второй транш микрофинансовой помощи

По данному вопросу ведутся технические работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сообщается, что ЕС выделит Украине второй транш микрофинансовой помощи в размере 8 миллиардов евро.

"Важно подчеркнуть, что мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной макрофинансовой помощи. И остальные будут включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его как можно скорее", - сообщил председатель Еврокомиссии.

Кроме этого сообщается, что летний период отпусков не помешает работе над вторым траншем.

"Первый транш утвержден менее чем через два месяца после того, как мы впервые анонсировали планы по его предоставлению. Да, в Европе период отпусков, но институты функционируют, Еврокомиссия продолжает работу в течение лета. Поэтому мы надеемся, что решение о втором транше будет как можно скорее", - отметил председатель Еврокомиссии.

Отмечается, что решение о предоставлении макрофина должен утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. До сентября пленарные сессии Европарламента не запланированы.