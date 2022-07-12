    
Главная Новости Харькова Общество ЕС выделит Украине второй транш микрофинансовой помощи
12.07.2022  16:15   Виталий Хиневич

ЕС выделит Украине второй транш микрофинансовой помощи

По данному вопросу ведутся технические работы.

ЕС-Украина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Европейскую правду.
 
Сообщается, что ЕС выделит Украине второй транш микрофинансовой помощи в размере 8 миллиардов евро.
 
"Важно подчеркнуть, что мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной макрофинансовой помощи. И остальные будут включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его как можно скорее", - сообщил председатель Еврокомиссии. 
 
Кроме этого сообщается, что летний период отпусков не помешает работе над вторым траншем.
 
"Первый транш утвержден менее чем через два месяца после того, как мы впервые анонсировали планы по его предоставлению. Да, в Европе период отпусков, но институты функционируют, Еврокомиссия продолжает работу в течение лета. Поэтому мы надеемся, что решение о втором транше будет как можно скорее", - отметил председатель Еврокомиссии.
 
Отмечается, что решение о предоставлении макрофина должен утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. До сентября пленарные сессии Европарламента не запланированы.
 
Напомним, ЕС заморозил российские активы на миллиарды евро.
 
Источник:   Европейская правда
 Тэги:  ес, финансовая помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.07 Общество ЕС заморозил российские активы на миллиарды евро 29.06 Экономика и промышленность Транспортный безвиз: соглашение между Украиной и ЕС подписано 25.06 Политика "Транспортный безвиз" с Евросоюзом: стало известно, когда он будет подписан
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 