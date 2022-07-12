12.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Десятки бригад ремонтируют харьковские водоводы

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал»., 22 бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» сегодня, 12 июля 2022 года устраняют аварийные ситуации на 15-ти поврежденных участках водоводов во всех районах города.

Ремонтники службы внешних водопроводных сетей Холодногорского района реконструируют поврежденный участок магистрального трубопровода, который обеспечивает водой поселок Песочин. Ремонт планируют завершить сегодня до наступления комендантского часа. На время работ потребителей не отключали от услуги.

В Шевченковском районе земляные и подготовительные работы ведутся на трех водоводах. В Новобаварском и Основянском устраняются аварийные ситуации на двух водоводах в каждом из районов.

Вчера рабочие ликвидировали 11 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок четыре смотровых колодца. После завершения работ места разрытий засыпают и благоустраивают.

Также в городе устанавливают современные пожарные гидранты, реставрируют разборные колонки, меняют и ремонтируют оборудование и агрегаты на насосных станциях.