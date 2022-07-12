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12.07.2022  15:47   Дмитрий Колоней

Разрушили десятки домов: враг обстрелял поселок Харьковщины (фото)

Открыто уголовное дело по артиллерийскому обстрелу Харьковщины.

Разрушили десятки домов оккупанты, обстреляв поселок Харьковщины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 12 июля 2022 года в 8:10 военнослужащие России нанесли очередной удар по мирному населению поселка городского типа Золочев. Снаряды врага попали в жилые дома граждан. Пострадали дома, хозяйственные постройки, заборы и личное имущество жителей.
 
Разрушили десятки домов оккупанты, обстреляв поселок Харьковщины
 
Уничтожены и частично разрушены около десяти домовладений местных жителей. Никто из граждан не пострадал.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Богодуховского РПП. Полицейские провели осмотр, собрали вещдоки и задокументировали преступление страны-агрессора.
 
Разрушили десятки домов оккупанты, обстреляв поселок Харьковщины
 
По данному факту следователям возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Разрушили десятки домов оккупанты, обстреляв поселок Харьковщины
 
Тэги:  обстрел, золочев, харькоа, агрессия россии
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