28.02.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Скільки українців планує повернутись з-за кордону додому

Через російську агресію фактично 8 мільйонів українців виїхали з України до країн Європи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах переселенців, більшість українців планують повертатися додому.

За даними ООН, 77% тих, хто за кордоном, планують повернутися на Батьківщину. 12% опитаних мають намір зробити це протягом найближчих 3 місяців.

Водночас близько 18% переселенців все ще не визначилися з часом повернення. Однак також прагнуть якомога швидше повернутися додому.



