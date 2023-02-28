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28.02.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

Скільки українців планує повернутись з-за кордону додому

Через російську агресію фактично 8 мільйонів українців виїхали з України до країн Європи.

переселенці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах переселенців, більшість українців планують повертатися додому.
 
За даними ООН, 77% тих, хто за кордоном, планують повернутися на Батьківщину. 12% опитаних мають намір зробити це протягом найближчих 3 місяців.
 
Водночас близько 18% переселенців все ще не визначилися з часом повернення. Однак також прагнуть якомога швидше повернутися додому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримав гуманітарну допомогу від польских благодійників.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  переселенці, ес
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