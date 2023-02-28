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28.02.2023  18:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог утримує свої підрозділи поблизу державного кордону

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Утримують підрозділи поблизу державного кордону окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окупанти зосереджують сили на наступальних діях на Куп’янському напрямку. 
 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 11 населених пунктів Харківщини: Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Тихе, Устинівка та Анискине. 
  • На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії, успіху не мав та здійснив артилерійські обстріли районів 7 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Піщане, Кислівка, Табаївка.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойвих дій на ранок 28 лютого 2023 року.

 

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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