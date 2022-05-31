31.05.2022 13:48 Виталий Хиневич

Строительство новых станций метрополитена в Харькове продолжат

Несмотря на войну, в городе Харькове продолжают работать над проектом строительства новых станций метрополитена и электродепо, ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками.



Строительство новых станций метрополитена в Харькове продолжат



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, городской голова Харькова Игорь Терехов 31 мая встретился с представителем Европейского банка реконструкции и развития. В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие шаги совместного сотрудничества.

Проект строительства электродепо и новых станций Алексеевской линии в сторону улицы Одесской был утвержден еще до войны, и были объявлены все необходимые тендеры. Строительство должно было начаться весной, но из-за развязанной РФ войны тендерные процедуры замедлились. В настоящее время реализация проекта находится на стадии переговоров с участниками тендера, которые должны подтвердить дальнейшее участие в конкурсе.

По словам мэра, необходимые для строительства средства лежат на счетах, и как только позволит военная обстановка, будут взяты в работу. Сейчас же, учитывая полученный во время войны опыт, в городе хотят внести некоторые изменения в проектную документацию. В частности, относительно строительства электродепо на станции «Победа».

«Враг обстреливал наши депо, пострадало определенное количество составов метрополитена. Поэтому в целях безопасности проект необходимо изменить и пустить депо под землей. Мы должны учесть опыт, полученный во время войны», - подчеркнул Игорь Терехов.