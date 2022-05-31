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31.05.2022  13:48   Виталий Хиневич

Строительство новых станций метрополитена в Харькове продолжат

Несмотря на войну, в городе Харькове продолжают работать над проектом строительства новых станций метрополитена и электродепо, ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками.


Строительство новых станций метрополитена в Харькове продолжат
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, городской голова Харькова Игорь Терехов 31 мая встретился с представителем Европейского банка реконструкции и развития. В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие шаги совместного сотрудничества. 
 
Проект строительства электродепо и новых станций Алексеевской линии в сторону улицы Одесской был утвержден еще до войны, и были объявлены все необходимые тендеры. Строительство должно было начаться весной, но из-за развязанной РФ войны тендерные процедуры замедлились. В настоящее время реализация проекта находится на стадии переговоров с участниками тендера, которые должны подтвердить дальнейшее участие в конкурсе. 
 
По словам мэра, необходимые для строительства средства лежат на счетах, и как только позволит военная обстановка, будут взяты в работу. Сейчас же, учитывая полученный во время войны опыт, в городе хотят внести некоторые изменения в проектную документацию. В частности, относительно строительства электродепо на станции «Победа».
 
«Враг обстреливал наши депо, пострадало определенное количество составов метрополитена. Поэтому в целях безопасности проект необходимо изменить и пустить депо под землей. Мы должны учесть опыт, полученный во время войны», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  метро, строительство, харьков
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