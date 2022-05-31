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31.05.2022  14:15   Виталий Хиневич

Житель фейковой республики пытал жителей Харьковской области

Мужчина применял пытки к жителям села в Харьковской области.

Пытал жителей Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что в марте 2022 года 43-летний бывший правоохранитель с Луганска, вступил в состав незаконного вооруженного формирования «ЛНР», контролируемого руководством страны-агрессора.
 
С марта по апрель 2022 года мужчина находился в селе Цуповка Харьковской области территория которого в указанный период находилась под оккупацией государства-агрессора.
 
Злоумышленник в местной школе проводил допросы с устрашением и пыткой четырех местных жителей.
 
Жителю фейковой республики уведомлено о подозрении по факту добровольного участия в вооруженных формированиях государства-агрессора и предоставления таким формированием помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
 
Напомним, в Полтавской области состоялся суд над оккупантами, которые обстреливали Харьковщину.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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