31.05.2022 14:15 Виталий Хиневич

Житель фейковой республики пытал жителей Харьковской области

Мужчина применял пытки к жителям села в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что в марте 2022 года 43-летний бывший правоохранитель с Луганска, вступил в состав незаконного вооруженного формирования «ЛНР», контролируемого руководством страны-агрессора.

С марта по апрель 2022 года мужчина находился в селе Цуповка Харьковской области территория которого в указанный период находилась под оккупацией государства-агрессора.

Злоумышленник в местной школе проводил допросы с устрашением и пыткой четырех местных жителей.

Жителю фейковой республики уведомлено о подозрении по факту добровольного участия в вооруженных формированиях государства-агрессора и предоставления таким формированием помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).