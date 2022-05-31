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31.05.2022  14:45   Виталий Хиневич

В аптеках Украины подорожали лекарства: названы причины

Цены на лекарственные препараты в аптеках выросли на 20-40%.

В Украине подорожали лекарства
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.
 
Сообщается, что торговые наценки на лекарства не увеличивали. На конечную цену товара влияет падение курса гривны по отношению к доллару и евро, рост стоимости топлива, усложнение логистики импортных лекарственных средств.
 
Кроме этого, аптеки сталкиваются с дефицитом оборотных средств, для закупки товара.
 
“Еще одна проблема – отсутствие оборотных средств у аптечных сетей. Чтобы возобновить работу на деоккупированных территориях, компенсировать ущерб, аптечным сетям нужны ресурсы. В некоторых регионах ощущается кадровый недостаток. Для возвращения на работу в разрушенных городах фармацевтов иногда приходится дополнительно стимулировать”, - сообщил Радуцкий.
 
Напомним, в июне 2022 года будет выполнен перерасчет пенсионных выплат.
 
Источник:   Михаил Радуцкий
 Тэги:  медицина, экономика
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