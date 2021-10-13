13.10.2021 11:05 Евгений Клочко

Харьковские медучреждения на борьбу с COVID-19 получили 60 млн гривен

На мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 из средств бюджета территориальной громады города с начала года направили около 60 млн грн.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно из выступления заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан на внеочередной сессии Харьковского горсовета 12 октября .

По ее словам:

3 млн грн было выделено на закупку средств индивидуальной защиты для больниц №13, 17, 25;

2,7 млн грн грн - на лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

14,6 млн грн - на приобретение 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц №13 и 17;

13,8 млн грн - на приобретение кислородной станции для больницы №13.

Кроме того, 4,7 млн грн было израсходовано на проведение капитальных ремонтов в медучреждениях города.

Вице-мэр отметила, что речь идет о монтаже системы бесперебойного электропитания, капитальном ремонте части системы кислородобеспечения и внутренних силовых электрических систем, кислородопроводов.

Также в октябре из городского бюджета было выделено дополнительно 20 млн грн на доукомплектацию дополнительно развернутых в городских больницах койко-мест.

Руководитель города Игорь Терехов отметил, что городские больницы продолжат обеспечивать всем необходимым.

«Это наш долг. Все, что от нас зависит, мы в полном объеме будем делать. Будем выделять средства, если нужно будет расширять коечный фонд, закупать концентраторы или ИВЛ, медикаменты. Будем делать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса и вылечить людей», - подчеркнул секретарь городского совета.

Стоит отметить, что на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 направляет средства Национальная служба здоровья Украины и депутаты городского совета, которые делают благотворительные взносы.

Напомним, руководитель города Игорь Терехов 12 октября на сессии городского совета дал поручение профильным департаментам предусмотреть в бюджете территориальной громады Харькова денежную надбавку для медиков , которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.