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13.10.2021  11:05   Евгений Клочко

Харьковские медучреждения на борьбу с COVID-19 получили 60 млн гривен

На мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 из средств бюджета территориальной громады города с начала года направили около 60 млн грн.

Коронавирус в Харькове: городские больница получили 60 млн гривен на борьбу с COVID-19
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно из выступления заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан на внеочередной сессии Харьковского горсовета 12 октября .
 
По ее словам: 
 
  • 3 млн грн было выделено на закупку средств индивидуальной защиты для больниц №13, 17, 25;
  • 2,7 млн грн грн - на лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
  • 14,6 млн грн - на приобретение 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц №13 и 17;
  • 13,8 млн грн - на приобретение кислородной станции для больницы №13.
Кроме того, 4,7 млн грн было израсходовано на проведение капитальных ремонтов в медучреждениях города. 
 
Вице-мэр отметила, что речь идет о монтаже системы бесперебойного электропитания, капитальном ремонте части системы кислородобеспечения и внутренних силовых электрических систем, кислородопроводов. 
 
Также в октябре из городского бюджета было выделено дополнительно 20 млн грн на доукомплектацию дополнительно развернутых в городских больницах койко-мест.
 
Руководитель города Игорь Терехов отметил, что городские больницы продолжат обеспечивать всем необходимым. 
 
«Это наш  долг. Все, что от нас зависит, мы в полном объеме будем делать. Будем выделять средства, если нужно будет расширять коечный фонд, закупать концентраторы или ИВЛ, медикаменты. Будем делать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса и вылечить людей», - подчеркнул секретарь городского совета. 
 
Стоит отметить, что на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 направляет средства Национальная служба здоровья Украины и депутаты городского совета, которые делают благотворительные взносы.
 
Напомним, руководитель города Игорь Терехов 12 октября на сессии городского совета дал поручение профильным департаментам предусмотреть в бюджете территориальной громады Харькова денежную надбавку для медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, covid
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