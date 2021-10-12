12.10.2021 19:36

У харьковских врачей появится муниципальная надбавка к зарплате

В Харькове врачам ковидных отделений предусмотрят муниципальную надбавку.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, испоняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на сессии городского совета дал поручение профильным департаментам предусмотреть в бюджете территориальной громады Харькова денежную надбавку для медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.

«Нужно, чтобы мы предусмотрели нашим врачам, которые сегодня делают все возможное и порой невозможное, чтобы спасать жизни людей, муниципальную надбавку, и они получали дополнительные средства из городского бюджета», - отметил Игорь Терехов.

Также он поддержал предложения депутатов проводить активную разъяснительную работу о необходимости вакцинации и поручил организовать дополнительные пункты для вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские больницы обеспечили дополнительными кислородными концентраторами. Аппараты установили в городских больницах №№8 и 18.