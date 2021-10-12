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12.10.2021  19:36   

У харьковских врачей появится муниципальная надбавка к зарплате

В Харькове врачам ковидных отделений предусмотрят муниципальную надбавку.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, испоняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на сессии городского совета  дал поручение профильным департаментам предусмотреть в бюджете территориальной громады Харькова денежную надбавку для медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. 
 
 
«Нужно, чтобы мы предусмотрели нашим врачам, которые сегодня делают все возможное и порой невозможное, чтобы спасать жизни людей, муниципальную надбавку, и они получали дополнительные средства из городского бюджета», - отметил Игорь Терехов. 
 
 
Также он поддержал предложения депутатов проводить активную разъяснительную работу о необходимости вакцинации и поручил организовать дополнительные пункты для вакцинации от COVID-19. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские больницы обеспечили дополнительными кислородными концентраторами. Аппараты установили в городских больницах №№8 и 18.

 

Тэги:  медики, игорь терехов, харьков, зарплата, муниципальная надбавка, ковид, коронавирус, врачи, сессия
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