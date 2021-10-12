12.10.2021 20:10
Весь в крови: мужчина слетел вниз по лестнице подземного перехода (фото)
О несчастном случае в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, в подземном переходе метро произошел несчастный случай. Инцидент случился на проспекте Гагарина,
Здесь пьяный мужчина не удержался на лестнице перехода и упал со ступенек. На месте скорая, оказывают помощь.
Напомним, ранее мы писали о том, что на на станции метро "Студенческая" Салтовской линии произошло
ЧП - пассажир по собственной неосторожности упал на колею. С контактного рельса сняли напряжение, а мужчину оперативно вывели на платформу. Уже через 5 минут после происшествия движение поездов было восстановлено.
Ранее мы также писали о том, что на станции «Героев труда» пассажир упал на рельсы
.
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