12.10.2021 20:43 Дмитрий Колоней

Ситуация с коронавирусом: Харьковский горсовет принял план действий

В харьковском горсовете прошла сессия, главной темой которой стала ситуация с коронавирусом.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . По ее итогам городская власть решила увеличить количество коек для зараженных в больницах и расширить медицинские бригады, работающие с ковидными пациентами.

Городской департамент здравоохранения получил задачу совместно с департаментом бюджета и финансов проработать вопрос дополнительного финансирования мер по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в бюджет города будет заложена денежная надбавка для медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.

Для реализации планов горсовет готовит обращение к Кабмину, чтобы иметь возможность закупать необходимые для лечения коронавируса медикаменты, ресурсы и услуги без прохождения длительных тендерных процедур. А также оплачивать по программе медгарантий работу медиков других специальностей, привлеченных к лечению больных коронавирусом.

Также в Национальную службу здоровья горсовет направит обращение об ускорении процесса подписания договоров в случае срочной необходимости увеличить штат больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. А в МОЗ харьковский городской совет отправит запрос на разработку пакета медуслуг для амбулаторного лечения больных COVID-19.

Игорь Терехов на сессии горсовета заявил, что борьба с пандемией и лечение харьковчан являются приоритетом номер один для харьковской власти.

«Да, есть проблемы, да, надо их решать по мере поступления. Но не нужно создавать истерику вокруг этой ситуации. Мы должны спокойно, взвешенно, системно делать все для того, чтобы харьковчане были здоровы. А если они не дай Бог заболели — оказывать им полноценные медицинские услуги. Это приоритет номер один сегодня», — подчеркнул руководитель города. Он также отметил, что за время пандемии система здравоохранения Харькова успешно адаптировалась к вызовам коронавируса.

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Игорь Терехов заявил, что город будет выделять все необходимые средства для расширения коечного фонда, закупки медикаментов, кислородных концентраторов и оборудования для ИВЛ. В городе также будет усилена информационная работа с гражданами о необходимости соблюдать меры предосторожности и пройти вакцинирование. Количество пунктов вакцинации от COVID-19 в Харькове будет увеличено.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские больницы обеспечили дополнительными кислородными концентраторами. Аппараты установили в городских больницах №№8 и 18.