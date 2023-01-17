17.01.2023 10:20 Евгений Клочко
Як безкоштовно отримати 5 LED-ламп та що для цього потрібно
З 16 січня розпочалося Бета-тестування програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.
Про це на засіданні уряду повідомив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РЕДПОСТ
. За його словами, на першому етапі планується замінити до 500 000 ламп у 6 регіонах України.
“Орієнтовно за 2 тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави”, - заявив Шмигаль.
Завдяки цій програмі, повідомив очільник уряду, сумми в коммунальних платіжках будут ще меньшими.
Він також додав, що для отримання у найближчому відділенні “Укрпошти” 5 LED-ламп необхідно подати заявку через застосунок “Дія”.
Окрім того, прем'єр подякував партнерам з Єврокомісії, які закуповують для України близько 30 млн. світлодіодних ламп, та Франції, яка передає ще 5 млн. енергозберігаючих ламп.
Долучитися до бета-тесту
послуги обміну ламп зможуть громадяни України, які:
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досягли 18 років;
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мають верифікований РНОКПП;
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раніше не отримували лампочки на Укрпошті.
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