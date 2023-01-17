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17.01.2023  09:42   Рита Парфенова

На пожежі у Харкові врятували двох людей (фото)

В одному зі спальних районів Харкова горіла квартира у 16-поверхівці.

Пожежа на вулиці Біблика 16 січня 2023 року

Подробиці пожежі на вулиці Біблика у Харкові розповіли у прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.

Пожежників викликали 16 січня о 19:20. У квартирі на 1-му поверсі житлової 16-типоверхівки горіла кімната на площі 15 кв.м.

Пожежа на вулиці Біблика 16 січня 2023 року

З осередку пожежі рятувальники винесли чоловіка і жінку, інформація про яких наразі з’ясовується.

Вони отримали отруєння чадним газом і були госпіталізовані до лікувальних установ.

Вогонь повністю ліквідували бійці 8-ї ДПРЧ о 20:45.

Пожежа на вулиці Біблика 16 січня 2023 року

Ймовірною причиною загоряння стала несправність електричного обіргівача.

Нагадаємо, проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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