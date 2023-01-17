На пожежі у Харкові врятували двох людей (фото)

В одному зі спальних районів Харкова горіла квартира у 16-поверхівці.
Подробиці пожежі на вулиці Біблика у Харкові розповіли у прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.
Пожежників викликали 16 січня о 19:20. У квартирі на 1-му поверсі житлової 16-типоверхівки горіла кімната на площі 15 кв.м.
З осередку пожежі рятувальники винесли чоловіка і жінку, інформація про яких наразі з’ясовується.
Вони отримали отруєння чадним газом і були госпіталізовані до лікувальних установ.
Вогонь повністю ліквідували бійці 8-ї ДПРЧ о 20:45.
Ймовірною причиною загоряння стала несправність електричного обіргівача.
Нагадаємо, проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.
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