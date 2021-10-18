18.10.2021 14:05 Рита Парфенова

Выкатился на самокате под колеса грузовика: новые подробности ДТП с ребенком в Харькове

Компания «Новая Почта» прокомментировала дорожно-транспортное происшествие с участием 12-летнего ребенка в Харькове.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе «Новой Почты», инцидент произошел вечером 17 октября на перекрестке улицы Героев Труда с проспектом Тракторостроителей.



По словам представителя компании, грузовой автомобиль, перевозивший посылки «Новой Почты», двигался по улице Героев Труда на зеленый сигнал светофора. Когда автомобиль пересекал регулируемый пешеходный переход, на него внезапно на самокате выехал ребенок.



Водитель вовремя затормозил, однако мальчик не успел остановиться и ударился о грузовик. Полицию и скорую на место происшествия вызвал водитель грузовика. Медики скорой отвезли ребенка в больницу на обследование, его телесные повреждения оказались незначительными, и врачи уже отпустили мальчика домой.



Самокат ребенка попал под колеса грузовика и пришел в негодность, поэтому компания решила подарить ребенку новый.



«Со своей стороны Новая Почта призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности», – говорится в комментарии компании.



Напомним, вечером 17 октября на пешеходном переходе по улице Героев Труда в районе перекрестка с проспектом Тракторостроителей ребенка сбил грузовой автомобиль.