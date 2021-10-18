18.10.2021 14:40 Виталий Хиневич
Стали известны подробности нападения бойцовских собак на пожилую женщину в Харькове.
Сообщение в полицию про ужасную находку поступило от соседки погибшей женщины.
Об этом сообщили корреспонденту РЕДПОСТ
в полиции.
По информации правоохранителей, бездыханное тело женщины обнаружила соседка, которая через забор частного сектора увидела обездвиженное тело, рядом с которым находились несколько собак породы "Неаполитанский мастиф".
На теле погибшей 81-летней женщины были обнаружены многочисленные рваныераны головы, туловища, нанесенные бойцовскими собаками. Однако, основную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.
Правоохранителям стало известно, что в тот день дочь погибшей уехала в город по делам и настрого приказала матери не выходить во двор, так как собаки во дворе находились не на привязи. Однако, видимо, женщина ослушалась указаний дочери и случилась трагедия.
Попасть на территорию частного домовладения правоохранители смогли лишь тогда, когда приехала дочь погибшей женщины.
В полиции также рассказали, что семья прибыла из Казахстана в Харьков, где занималась разведением собак данной породы.
Как рассказала журналисту издание "Newsroom" соседка, животными никто не занимался и не пытался их дрессировать. Именно это могло привести к трагедии.
Какова будет судьба собак на данный момент неизвестно, однако собственница животных на предложение полиции изолировать их ответила отказом.
На данные момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются все возможные причины трагедии.
Информацию о данном происшествии зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с определением несчастный случай.
Напомним, 16 октября около 17:00 к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что обнаружила тело
своей соседки, которую загрызли собаки.
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