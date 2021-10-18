18.10.2021 15:12 Дмитрий Колоней

В Харькове грядут проверки сертификатов о вакцинации. Как это будет

Правоохранители будут проверять документы в местах массового скопления людей, где возможен риск распространение болезни.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на МВД, в Украине разработали программное обеспечение на планшеты полицейских. С их помощью будет возможно проверить сертификаты о вакцинации с приложения "Дія" и бумажных вариантов. Документы будут проверять по QR-кодам.

Проверять сертификаты о вакцинации с 21 октября 2021 года будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины.

"Проверять документы будут в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", – сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Что должно быть в сертификате о вакцинации

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказал Алексей Билошицкий.

Что грозит за подделку документов

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Какие правила введут?

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Напомним, ранее мы писали о новых правилах межрегиональных поездок в Украине. В рамках постановления с конца октября этого года сотрудникам самолетов, поездов, автобусов и т.д., а также их пассажирам понадобятся следующие документы - Сертификат вакцинации. Желтый уровень - 1 доза, в иных случаях 2 дозы; ПЦР или подтверждение в Дія выздоровления от COVID-19; ПЦР\экспресс-тест на определение антител SARS-CoV-2, действующий 72 часа.