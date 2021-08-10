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10.08.2021  11:07   

На Харьковщине злоумышленник пытался забрать выручку за зерно у фермеров

В Харьковской области злоумышленники пытались ограбить фермеров

 Попытка ограбить фермеров в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
По информации правоохранителей, 4 августа двое фермеров Донецкой области приехали в село Барвенково Харьковской области с целью реализации зерна. Получив денежные средства в результате сделки, агрономы отправились домой.
 
Однако, зная что у агрономов имеется крупная сумма денег, местный житель Купянска начал за ними слежку на своем мотоцикле.
 
Злоумышленник встретил своих жертв на разбитой дороге, где авто потерпевших снизило скорость. Под угрозой применения оружия, он заставил фермеров лечь на землю, а сам начал искать деньги в салоне авто.
 
Во время поиска денег преступник утратил бдительность. Этим моментом воспользовался один из пострадавших, выхватив оружие и наставив его на обидчика.
 
6 августа нападавшему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о нападении на мужчину с целью грабежа.
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, грабеж
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