23.06.2021 08:25

Брызгали баллончиком в глаза и били ножом: в Харькове ограбили мужчину (ВИДЕО)

Один из участников разбойного нападения задержан, ему сообщили о подозрении.



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В Харькове произошло ограбление, мужчину несколько раз ударили ножом, отобрали деньги и мобильник, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Ограбление произошло 17 июня в Киевском районе Харькова. Трое неизвестных в медицинских масках напали на 37-летнего мужчину. Спасаясь, тот запрыгнул на капот автомобиля, а злоумышленники брызгали ему в глаза из газового баллончика и затем несколько раз ударили ножом.

Нападавшие отобрали у своей жертвы деньги, мобильный телефон и скрылись с места ограбления на автомобиле.

Прохожий, ставший свидетелем преступления, вызвал полицию. По Харькову вводилась полицейская операция «Сирена». Пострадавший с ножевыми ранениями доставлен в медицинское учреждение.



Позже в одном из гаражных кооперативов машину, которую разыскивали, нашли сожженной.

Во время конфликта пострадавший сорвал медицинскую маску с одного из грабителей и запомнил его внешность. Через несколько дней личности всех нападавших были установлены.

Правоохранители задержали одного из участников разбоя. Это 48-летний гражданин Украины, которому сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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