Главная Новости Харькова ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 23 июня. Список адресов
23.06.2021  09:05   

Аварийное отключение воды в Харькове 23 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 23 июня

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-б (стояк), Салтовское шоссе, 145 (п. №4, стояк) до 17:00 23 июня.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 13 (п. №3) до 17:00 23 июня.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №3, стояк) до 17:00 23 июня., ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, ул. Полтавский Шлях, 65 до 20:00 23 июня.

Слободской район:
пер. Зерновой, 6/5 (п. №3, стояк) до 20:00 24 июня.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 17:00 23 июня.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-б,г, ул. Ахсарова, 3-б,в,г, ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №4, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 52 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 23 июня.

Ранее АО «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 23 июня.

Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 ЖКХ Харьков готовится к зиме: в Пятихатках на сутки отключат воду. Список адресов 22.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 22 июня. Список адресов 21.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 21 июня. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 