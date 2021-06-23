23.06.2021 09:05

Аварийное отключение воды в Харькове 23 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-б (стояк), Салтовское шоссе, 145 (п. №4, стояк) до 17:00 23 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 13 (п. №3) до 17:00 23 июня.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №3, стояк) до 17:00 23 июня., ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, ул. Полтавский Шлях, 65 до 20:00 23 июня.



Слободской район:

пер. Зерновой, 6/5 (п. №3, стояк) до 20:00 24 июня.



Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 17:00 23 июня.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-б,г, ул. Ахсарова, 3-б,в,г, ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №4, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 52 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 23 июня.



Ранее АО «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 23 июня.