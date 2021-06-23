Аварийное отключение воды в Харькове 23 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-б (стояк), Салтовское шоссе, 145 (п. №4, стояк) до 17:00 23 июня.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 13 (п. №3) до 17:00 23 июня.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №3, стояк) до 17:00 23 июня., ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, ул. Полтавский Шлях, 65 до 20:00 23 июня.
Слободской район:
пер. Зерновой, 6/5 (п. №3, стояк) до 20:00 24 июня.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 17:00 23 июня.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-б,г, ул. Ахсарова, 3-б,в,г, ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №4, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 52 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 23 июня.
Ранее АО «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 23 июня.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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