23.06.2021 09:21

Харьковские школьники разработали инновационную модель светофора (ВИДЕО)

"Путешествие по родному городу». Под таким названием прошла нынешняя презентация проектов победителей городского конкурса среди учеников. Мероприятие проводится уже десять лет подряд под эгидой городского совета и департамента образования.

Сформировать у детей креативный взгляд на актуальные проблемы Харькова и предложить их практическое решение - такова цель городского конкурса ученических проет "Харьков глазами неравнодушных детей". Об этом сообщает РЕДПОСТ

В нём принимают участие дети 3-6-х классов. Каждый из них создает свой проект, начиная от волонтёрской деятельности и заканчивая экологией.

В этом году всего было представлено 315 волонтерских, социальных, исследовательских, творческих, прикладных и неординарных работ, к созданию которых были привлечены более шести тысяч школьников, говорят организаторы. Авторы 79 из них отстаивали свои идеи на городском конкурсе в двух возрастных номинациях: "Харьков-город счастья и добра" и "Харьков - мои крылья". Диплом победителя получил 21 проект. Они и были ярко представлены в финале. Здесь и приюты для животных, и популяризация здоровых завтраков, и цифровая безопасность, и новое прочтение национальных символов, таких, как веночек и подсолнечник, мотанки.

Презентация ученических проектов была представлена в формате увлекательного квеста, к которому присоединился и и.о. Харьковского городского головы. Игорь Терехов отметил, что все детские инициативы могут стать основой для дальнейшего воплощения в жизнь.

"Начиная от кибер-безопасности и заканчивая умным светофором. Очень интересные проекты. Я поражен знаниями детей и тем стремлением, которое у них есть, для того, чтобы делать наш город лучше. Очень многие проекты мы посмотрим, конечно, их нужно доработать, и тем не менее, эти проекты – это проекты будущего города Харькова", - отметил Игорь Терехов.

Также он вручил авторам лучших ученических инициатив подарки.