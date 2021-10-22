22.10.2021 14:00 Рита Парфенова

Спасателей под Харьковом срочно вызвали на ремонт крыши

Сильный вечер сорвал металлопрофиль с крыши больницы в Купянске, ситуация угрожала жизни и здоровью людей.





Сильный ветер, бушевавший вчера на территории Харьковской области, стал причиной необычного вызова команды Службы спасения. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Днем 21 октября спасателям поступил вызов из Купянского территориального медицинского объединения на улице Больничной, 2.



Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что порывы ветра оторвали часть креплений металлопрофиля на крыше больницы, и лист металла болтался по ветру, угрожая сорваться и травмировать пациентов и посетителей стационара.



Бойцы ГСЧС выдвинули автолестницу, забрались на крышу медучреждения и надежно закрепили оторвавшийся металлический профиль.

Ранее мы писали о спасательной операции сотрудников ГСЧС в садовом обществе «Ремонтник», расположенного в поселке Липцы Харьковского района. Мужчина с инсультом скатился в 15-метровый овраг, заросший кустарником. Спасатели обвязали веревкой носилки с пострадавшим, подняли из оврага и донесли до кареты скорой помощи.