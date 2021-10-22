22.10.2021 13:50 Виталий Хиневич

Любит путешествовать и увлекается танцами: что известно о «Мисс Украина- 2021»

Александра Яремчук 21 октября одержала победу в финале 30-го Национального конкурса красоты "Мисс Украина 2021".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Апостроф".

Александре 22 года, ранее проживала в Винницкой области, но с недавних пор сменила место жительства на столицу.

Образование получила в Киевском национальном университете по специальности "Менеджмент бизнес-организации".

Александра около 10 лет профессионально занималась танцами не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Согласно публикациям девушки в Instagram, она предпочитает активный образ жизни, много путешествует, регулярно ходит в спортивный зал и играет в теннис.

Ее страницу в социальной сети украшают фотографии, сделанные в различных странах. На многих фотографиях девушка позирует в бикини.

Пройдя национальный отбор конкурса красоты, Александра представит Украину на международном конкурсе «Мисс мира», который состоится в декабре 2021 года и пройдет в Пуэрто-Рико.

Стоит отметить, что победительница получила денежный приз в размере полмиллиона гривен. Кроме этого голову Александры Яремчук украшает корона стоимостью в 3 миллиона долларов.

Украшение, созданное ювелиром мирового уровня Джейкобом Арабо.

Напомним, Днепрянка Анна Неплях будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в декабре 2021 года в Израиле.