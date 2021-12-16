16.12.2021 16:35 Виталий Хиневич

Верховная Рада запретила реализацию крепких и ароматизированных сигарет

16 декабря народные избранники внесли изменения в закон, который защищает население от вредного воздействия табачных изделий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Слово и дело».

Отмечается, что законопроект №4358 был поддержан 317 депутатами. Теперь под запрет попадают ароматизированные, вкусовые изделия из табака, а также жидкости и заправочные контейнеры.

По мнению авторов закона, вкусовые сигареты привлекают детей и молодежь, а это в свою очередь ведет к ложному восприятию о курении.

Кроме этого, запрещается продажа сигарет, которые в значительной мере содержат смолы и никотин. Под запрет попадают сигареты, в которых имеется никотина более чем 1мг, смолы более 10 мг и монооксида углерода более чем 10 мг.

Помимо этого, под запрет попало спонсорство и продажа до 21-летнего возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете.

Напомним, в Харькове мужчины занимались незаконным хранением и сбытом курительных смесей