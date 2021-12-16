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16.12.2021  16:35   Виталий Хиневич

Верховная Рада запретила реализацию крепких и ароматизированных сигарет

16 декабря народные избранники внесли изменения в закон, который защищает население от вредного воздействия табачных изделий.

В Украине запретили тяжелые сигареты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Слово и дело».
 
Отмечается, что законопроект №4358 был поддержан 317 депутатами. Теперь под запрет попадают ароматизированные, вкусовые изделия из табака, а также жидкости и заправочные контейнеры.
По мнению авторов закона, вкусовые сигареты привлекают детей и молодежь, а это в свою очередь ведет к ложному восприятию о курении.
 
Кроме этого, запрещается продажа сигарет, которые в значительной мере содержат смолы и никотин. Под запрет попадают сигареты, в которых имеется никотина более чем 1мг, смолы более 10 мг и монооксида углерода более чем 10 мг.
 
Помимо этого, под запрет попало спонсорство и продажа до 21-летнего возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете.
 
Напомним, в Харькове мужчины занимались незаконным хранением и сбытом курительных смесей.
 
Источник:   Слово и дело
 Тэги:  сигареты, закон, харьков
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