03.02.2022 19:22 Евгений Клочко

В Харькове планируется масштабное отключение электроэнергии 4 февряля: адреса

В пятницу, 4 февраля 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов четырех районов города.



Фото из открытых источников

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 4 февраля, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район: Николая Михновского, 11; 15; 17; 21; 23; 25; 25/27; 29; 33; 35; 37; 38; 38Б; 39; 4; 40Б; 41; 42; 43; 43А; 44; 45; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 51А; 52; 53; 53А; 54; 56; 57; 58; 58А; 6; 60; 62; 62А; 64; 66; 68; 7; 7А; 70; 72; 9; 9В;

ул.Молочная, 10;

ул.Плехановская, 14; 15; 151; 16; 16А; 17; 18; 19; 23; 25; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 41/43; 6; 7; 9; 9А;

ул.Руставели, 10; 11; 13; 15; 15А; 16/18; 17; 18; 18А; 20; 22; 24; 25; 27; 28/1; 29; 30; 31; 31А; 35; 36; 37; 4/20; 46/48; 49; 6; 8; 9;

ул.Фонвизина, 25А;

пл.Героев Небесной Сотни, 21/7;

пр.Гагарина, 31; 35;

пер.Аптекарский, 17; 4;

пер.Никитинский, 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 9;

пер.Руставели, 2. Северный район: ул.Связи, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36;

ул.Котельниковская, 11; 13; 15; 7; 9;

ул.Кюи Цезаря, 1; 15; 17; 18; 19; 20; 20/2; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 40;

ул.Толбухина, 100; 101; 102; 103; 104; 106; 93; 95; 96; 97; 98; 99. Салтовский район: ул.Искринская, 10А; 11; 13; 20; 22; 26; 26А; 31; 32; 32А; 32Б; 34; 36; 36А; 36В; 38; 38А; 4; 40; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 6; 8;

ул.Сергеевская, 1; 1А; 11; 2; 2А; 2Б; 3; 30; 32; 34; 38; 4; 5; 6; 7; 9;

пр.Московский, 107;

пр.Юбилейный, 65В; 67; 78;

л.Ахиезеров, Б/Н; 1; 17; 18А; 19; 21; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 52; 53; 55; 57;

ул.Барвинковская, 1; 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 26; 3; 3/1; 4; 5; 6;

ул.Брестская, 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16/15; 17; 18/18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 38/1; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 6; 7; 8; 9;

ул.Волчанская, 23;

ул.Камышева Ивана, 40; 44А;

ул.Леонида Быкова, 12; 13; 14; 15; 15/10; 16; 17/9; 18; 18/12; 19; 20; 21; 21Б; 22; 24; 25; 26/1; 26/2; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 4; 44А; 54; 6;

пр.Льва Ландау, 233;

пер.Автострадный, 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 33;

пер.Брестский, 7;

пер.Донской, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 4; 6; 8; 9;

пер.Леонида Быкова, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 4; 7; 8;

пер.Рубежанский, 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 26; 28; 30; 9;

пер.Халтурина, 2/15;

ул.Владислава Зубенко, 58Б; 62; 72Б;

пр.Юбилейный, 65В. Центральный район: ул.Академика Вальтера, 17А; 19А; 21А;

ул.Академика Волкова, 2;

ул.Латышева, 23;

ул.Лейпунского, 15; 2; 4; 5;

ул.Липовая, 11;

ул.Москаленко, 13; 17А; 17В; 17Г; 17Л; 6А; 6Б; 6В; 6Г; 6Д; 6Ж; 6К; 6Л; 7; 8А; 8Б; 8В; 8Д; 8Ж; 8К; 8Л; 8М; 8Н; 8О; 8П; 9;

ул.Шубникова, 19;

пер.Лейпунского, 8;

пер.Москаленко, 18А; 4; 9/18Б;

пос.Лесное, ул.Подлесная, Б/Н; 20А. Напомним, 3 февраля 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.