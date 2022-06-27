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27.06.2022  15:25   Виталий Хиневич

Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области

Оккупанты обстреляли Печенеги Харьковской области.

Печенеги Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Печенежского поселкового совета Александра Гусарова.
 
Сообщается, что 27 июня во время эвакуации людей через поселок Печенеги, оккупанты начали обстрел населенного пункта и колоны автобусов с мирными людьми. 
 
«Есть пострадавшие. Житель поселка, человек за 90 лет, переживший Вторую Мировую войну, получил ранение. Разрушены несколько жилых домов. Также взрывы вызвали пожар в двух домовладениях.
 
В настоящее время помощь жителям оказывают спасатели и медицинские работники.
 
Дорогие жители Печенежчины! Всех вас призываю максимально ответственно относиться к своей безопасности и своей жизни: находитесь в укрытиях или в непосредственной близости от них. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких»,- сообщил Александр Гусаров.
 
Напомним, оккупанты ударили ракетой по жилому району Харькова.
 
Источник:   Глава Печенежского поселкового совета Александра Гусарова
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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