27.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

В Харьковской области похитили спортсмена

Во временно оккупированном Купянске произошло похищение человека.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что оккупанты 12 июня похитили велосипедиста, чемпиона Украины по велоспорту BMX и детского тренера Александра Чуба. Российские оккупанты обвинили мужчину в нарушении комендантского часа и в сотрудничестве с ВСУ.

Про похищение узнала Яна Воловик, сестра спортсмена, когда в пророссийском медиа появилось видео с Александром Чубом.

"На этом видео показано, что мой брат признается в том, что он хранил оружие для того, когда на территорию Купянска придут Вооруженные силы Украины. Мой брат не имеет никакого отношения к армии. Я считаю, что эти обвинения безосновательны. Просто он патриот, он волонтер, у него четкая проукраинская позиция", - сообщила Яна Воловик.

Родственница мужчины уверена, что оккупанты заставили говорить заготовленный текст. На данный семья не знает где удерживают спортсмена и в каком состоянии он находится.

Родственники спортсмена обратились в полицию и "Красный крест", а также подали заявления через государственных чат-ботов о поиске людей и обмене пленных.