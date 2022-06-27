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27.06.2022  15:59   

Харьковские детсады, дети и их родители проводят "Летнюю перезагрузку" (фото)

Педагогами харьковских детских садов реализуется семейный проект.

Семейный проект "Летняя перезагрузка" проводится харьковскими детсадами, детьми и их родителями
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, педагоги учреждений дошкольного образования Основянского района реализуют проект «Летняя перезагрузка». 
 
Семейный проект "Летняя перезагрузка" проводится харьковскими детсадами, детьми и их родителями
 
Руководители детских садов и воспитатели постоянно поддерживают связь с родителями, дают советы по созданию психологически благоприятных условий для детей, планированию их досуга в условиях войны, консультируют по методикам воспитания, рекомендуют литературу по дошкольной педагогике и психологии. В свою очередь родители присылают фотоотчеты о результатах совместной работы. 
 
Семейный проект "Летняя перезагрузка" проводится харьковскими детсадами, детьми и их родителями
 
 
 
«Дети помогают своим родным по хозяйству, ухаживают за овощами и радуются своему первому урожаю, с любовью заботятся о домашних любимцах, заняты многими другими делами и развлечениями. Охотно делятся новыми впечатлениями и положительными эмоциями от общения с природой», - рассказали в райадминистрации.
 
Семейный проект "Летняя перезагрузка" проводится харьковскими детсадами, детьми и их родителями
Тэги:  детские сады, проект, харьков
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