27.06.2022 15:59

Харьковские детсады, дети и их родители проводят "Летнюю перезагрузку" (фото)

Педагогами харьковских детских садов реализуется семейный проект.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, педагоги учреждений дошкольного образования Основянского района реализуют проект «Летняя перезагрузка».

Руководители детских садов и воспитатели постоянно поддерживают связь с родителями, дают советы по созданию психологически благоприятных условий для детей, планированию их досуга в условиях войны, консультируют по методикам воспитания, рекомендуют литературу по дошкольной педагогике и психологии. В свою очередь родители присылают фотоотчеты о результатах совместной работы.

«Дети помогают своим родным по хозяйству, ухаживают за овощами и радуются своему первому урожаю, с любовью заботятся о домашних любимцах, заняты многими другими делами и развлечениями. Охотно делятся новыми впечатлениями и положительными эмоциями от общения с природой», - рассказали в райадминистрации.