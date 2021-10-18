18.10.2021 17:13

Убийство девочки под Харьковом: родители Мирославы Третьяк требуют 100-миллионную компенсацию от государства

Родители убитого в пригороде Харькова ребенка считают, что бездействие должностных лиц также привело к преступлению.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети и предстваителя семьи адвоката Артема Донца, семья шестилетней Мирославы Третьяк, убитой в Старом Салтове, заявила иски к семье подозреваемого и к государственным органам, от которых требует 100 млн. гривен моральной компенсации от местных органов самоуправления, полицейских, работников образования, социальной службы.

"Это моральный ущерб за бездействие государственных органов, которые знали о девиантном поведении ребенка (13-летнего парня, подозреваемого в убийстве - ред.) и с 2016 года вплоть до момента этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить подобное.

Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не менее ответственны за гибель девочки, чем этот парень", - считает адвокат Артем Донец.

Пострадавшие также требуют возместить часть расходов на погребение. Заседание по делу состоялось 18 октября. Адвокат ходатайствовал о вызове 16 представителей государственных органов в качестве свидетелей. Следующее заседание назначили на 28 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что об исчезновении ребенка в Харьковской области 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность. В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица. Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству. Волчанский районный суд Харьковской области применил к подростку меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.