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18.10.2021  16:55   Виталий Хиневич

Песчаный карьер площадью в 2 гектара: на Харьковщине незаконно добывали песок

Добычей недр занимались на территории Харьковского района.

Незаконная добыча песка на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что на участке земли, которая предназначалась для фермерских нужд, добывали кварцевый песок. 
 
12 октября 2021 года сотрудники правоохранительных органов вместе с другими специалистами провели осмотр данной территории.
 
 
При исследовании участка были взяты образцы почвы и песка и выполнены определенные измерения. На основании результатов экспертизы будет известна сумма убытка, нанесенная незаконной добычей кварцевого песка. 
 
На данный момент решается вопрос об уведомлении должностным лицам о правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают от 5 до 8 лет лишения свободы. 
 
Напомним, ранее в Чугуевском районе обнаружили двух злоумышленников, которые незаконно добывали песок.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  карьер, харьков, преступление
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