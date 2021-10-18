18.10.2021 16:55 Виталий Хиневич
Песчаный карьер площадью в 2 гектара: на Харьковщине незаконно добывали песок
Добычей недр занимались на территории Харьковского района.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что на участке земли, которая предназначалась для фермерских нужд, добывали кварцевый песок.
12 октября 2021 года сотрудники правоохранительных органов вместе с другими специалистами провели осмотр данной территории.
При исследовании участка были взяты образцы почвы и песка и выполнены определенные измерения. На основании результатов экспертизы будет известна сумма убытка, нанесенная незаконной добычей кварцевого песка.
На данный момент решается вопрос об уведомлении должностным лицам о правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Чугуевском районе обнаружили двух злоумышленников, которые незаконно
добывали песок.
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