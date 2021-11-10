10.11.2021 20:46 Дмитрий Колоней
Зарубил харьковчанку саблей: в Финляндии вынесен приговор убийце
Студента Йоэля Марина приговорили к пожизненному лишению свободы.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на финскую гостелерадиокомпанию Yle, надворный суд Восточной Финляндии решил судьбу убийцы, напавшего на людей.
В октябре 2019 года Йоэль Марин - студент местного колледжа - вошел в класс с саблей и напал на находившихся там людей. В результате одна из жертв погибла, десять человек, включая самого нападавшего, были ранены. Жертвой оказалась 23-летняя харьковчанка Анна Ладога. На теле убитой девушки эксперты насчитали более 20 порезов.
Теперь 27-летнего парня, признали виновным в умышленном убийстве девушки и ранении нескольких лиц и приговорили к пожизненому заключению.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Госпром ворвался мужчина с саблей
и был застрелен правоохранителем. Действия последнего были признаны правомерными.
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