    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Зарубил харьковчанку саблей: в Финляндии вынесен приговор убийце
10.11.2021  20:46   Дмитрий Колоней

Зарубил харьковчанку саблей: в Финляндии вынесен приговор убийце

Студента Йоэля Марина приговорили к пожизненному лишению свободы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на финскую гостелерадиокомпанию Yle, надворный суд Восточной Финляндии решил судьбу убийцы, напавшего на людей. 
 
В октябре 2019 года Йоэль Марин - студент местного колледжа - вошел в класс с саблей и напал на находившихся там людей. В результате одна из жертв погибла, десять человек, включая самого нападавшего, были ранены. Жертвой оказалась 23-летняя харьковчанка Анна Ладога. На теле убитой девушки эксперты насчитали более 20 порезов.
 
Теперь 27-летнего парня, признали виновным в умышленном убийстве девушки и ранении нескольких лиц и приговорили к пожизненому заключению. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, как в Госпром ворвался мужчина с саблей и был застрелен правоохранителем. Действия последнего были признаны правомерными.
 
Источник:   Yle
 Тэги:  убийство, зарубил саблей, харьков, финляндия, труп, смерть
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Криминал и происшествия Найден третий труп: дело о смерти мэра Кривого Рога (фото) 04.11 Криминал и происшествия Смертельный удар: в Харькове арестован хулиган, убивший мужчину на рынке (фото) 02.11 Криминал и происшествия Смерть на Воробьевых горах: в сеть слили видео падения парня в Харькове (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 