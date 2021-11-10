10.11.2021 20:46 Дмитрий Колоней

Зарубил харьковчанку саблей: в Финляндии вынесен приговор убийце

Студента Йоэля Марина приговорили к пожизненному лишению свободы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на финскую гостелерадиокомпанию Yle, надворный суд Восточной Финляндии решил судьбу убийцы, напавшего на людей.

В октябре 2019 года Йоэль Марин - студент местного колледжа - вошел в класс с саблей и напал на находившихся там людей. В результате одна из жертв погибла, десять человек, включая самого нападавшего, были ранены. Жертвой оказалась 23-летняя харьковчанка Анна Ладога. На теле убитой девушки эксперты насчитали более 20 порезов.

Теперь 27-летнего парня, признали виновным в умышленном убийстве девушки и ранении нескольких лиц и приговорили к пожизненому заключению.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Госпром ворвался мужчина с саблей и был застрелен правоохранителем. Действия последнего были признаны правомерными.