Ждать ли снега в Харькове на Новый год?

10.11.2021 20:00 Дмитрий Колоней

Синоптики о том, будут ли снежными праздничные дни в Харькове.

В конце ноября – начале декабря днем ожидается около +5 градусов. Температура воздуха будет держаться высокой до января. Если осадки и будут, то только дождь или мокрый снег. Но ситуация изменится в первые дни 2022 года - резко похолодает. В новогодние праздники будет несколько холодных дней, а затем температура воздуха снова поднимется.

В декабре возможно похолодание до -10 градусов. Самые холодные дни до -15 градусов ожидаются в начале января. Синоптик добавила, что зима будет продолжительной, но с неустойчивой температурой.