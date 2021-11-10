    
Главная Новости Харькова Общество Ждать ли снега в Харькове на Новый год?
10.11.2021  20:00   Дмитрий Колоней

Ждать ли снега в Харькове на Новый год?

Синоптики о том, будут ли снежными праздничные дни в Харькове.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укрнинформ, по информации заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, на Новый год снежный покров не стоит ожидать.
 

В конце ноября – начале декабря днем ожидается около +5 градусов. Температура воздуха будет держаться высокой до января. Если осадки и будут, то только дождь или мокрый снег. Но ситуация изменится в первые дни 2022 года - резко похолодает. В новогодние праздники будет несколько холодных дней, а затем температура воздуха снова поднимется.

В декабре возможно похолодание до -10 градусов. Самые холодные дни до -15 градусов ожидаются в начале января. Синоптик добавила, что зима будет продолжительной, но с неустойчивой температурой.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков уже начал готовиться к новогодним праздникам - до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы, так как в Харькове сооружается любимое развлечение харьковчан - каток.

 

Источник:   Укринформ
 Тэги:  новый год, погода, харьков, украина, прогноз, снег, праздники, зима
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.11 Общество Как харьковчане будут отдыхать на новогодние праздники: подробности 21.01 ЖКХ Как в Харькове утилизируют новогодние елки (ФОТО)   13.01 Общество ФОТО: Снегопад на Старый Новый год в Харькове  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 