Ждать ли снега в Харькове на Новый год?

Синоптики о том, будут ли снежными праздничные дни в Харькове.
В конце ноября – начале декабря днем ожидается около +5 градусов. Температура воздуха будет держаться высокой до января. Если осадки и будут, то только дождь или мокрый снег. Но ситуация изменится в первые дни 2022 года - резко похолодает. В новогодние праздники будет несколько холодных дней, а затем температура воздуха снова поднимется.
Комментариев: 0
Планированию – да, авралам – нет. День склоняет к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против».
Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.
Сегодня отмечаются несколько международных праздников.
влажность:
давление:
ветер: