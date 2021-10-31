31.10.2021 17:07 Дмитрий Колоней

Нас ждут снег и мороз: прогноз на ноябрь

Народные синоптики и Гидрометцентр предвещают морозы и мокрый снег уже в ноябре.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Факты, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует к концу десятых чисел ноября ночные заморозки на большей части Украины, кроме южных областей. Днем температура будет около 0 градусов или немного выше.

В более теплой по температуре середине ноября может выпасть первый снег. А настоящие снегопады придут примено в 20-х числах ноября. Тогда же вернутся небольшие морозы. И до конца ноября будет стоять морозная погода без осадков.

Укргидрометцентр прогнозирует, что температура в течение последнего месяца осени будет в пределах нормы. На большей территории Украины похолодает ниже +5 в первой декаде месяца, в Закарпатье и на юге — до конца второй декады.

Синоптики центра отмечают, что во второй половине месяца начнутся морозы, пройдут дожди с мокрым снегом.

Более оптимистичен прогноз народного синоптика Владимира Деркача, предполагающий, что ноябрь порадует еще несколькими теплыми и солнечными днями. А с середины месяца погода ухудшится, придут средней интенсивности дожди, которые кое-где могут перерасти в снег.

В Укргидрометцентре считают, что зима будет морозной, но мягче предыдущей. Температура воздуха начнет снижаться с середины ноября. А на Новый год уже ожидаются стабильные морозы, хоть и без снегопадов.