25.07.2021 10:25 Евгений Клочко

На Гоптовке "золушка" перевозила в туфлях каннабис (фото)

Сказочный сюжет разыграла женщина, гражданка Украины в пункте пропуска Гоптовка.

Однако в реальности вместо хрустальной туфельки выступали босоножки, в которые путешественница спрятала сверток с запрещенным веществом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую таможню.

Женщина направлялась из Украины в Российскую Федерацию пешей полосой движения. Во время устного декларирования она указала что никаких запрещенных товаров у она не перемещает через таможню. Однако в ходе совместного с пограничниками осмотра, в личных вещах гражданки таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 гр., который был спрятан в женской босоножке.

Вещество, предположительно каннабис, изъято, а в отношении "Золушки" составлен протокол.

Напомним, на "Гоптовке" служебный пес таможни обнаружил наркотические вещества в пищевой приправе водителя-дальнобойщика.