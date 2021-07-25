Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Гоптовке "золушка" перевозила в туфлях каннабис (фото)
25.07.2021  10:25   Евгений Клочко

На Гоптовке "золушка" перевозила в туфлях каннабис (фото)

Сказочный сюжет разыграла женщина, гражданка Украины в пункте пропуска Гоптовка.

Наркотики в обуви обнаружили на Гоптовке таможенники. Новости Харькова
 
Однако в реальности вместо хрустальной туфельки выступали босоножки, в которые путешественница спрятала сверток с запрещенным веществом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую таможню.
 
Наркотики в обуви обнаружили на Гоптовке таможенники. Новости Харькова
 
Женщина направлялась из Украины в Российскую Федерацию пешей полосой движения. Во время устного декларирования она указала что никаких запрещенных товаров у она не перемещает через таможню. Однако в ходе совместного с пограничниками осмотра, в личных вещах гражданки таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 гр., который был спрятан в женской босоножке. 
 
Вещество, предположительно каннабис, изъято, а в отношении "Золушки" составлен протокол.
 
Напомним, на "Гоптовке" служебный пес таможни обнаружил наркотические вещества в пищевой приправе водителя-дальнобойщика.
 
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  харьков, харьковская
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)   29.07 Культура и Туризм Зеркальная струя в Харькове (фото)   28.07 Культура и Туризм Исторический музей в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 