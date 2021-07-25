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25.07.2021  11:47   

На Харьковщине заработал археологический лагерь для молодежи

Лагерь разбили в селе Высокополье (Валковская громада).

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.
 
За время пребывания в лагере молодежь ознакомится с основами полевой археологии, крепостях и их типах, методах археологических исследований, археологии казачества, археологической атрибуции, основах камеральной обработки находок, а также реставрациии консервации найденного материала.
 
«Могут собственноручно пожать пшеницу так, как это веками делали наши предки, используя старинные украинские инструменты», - отметили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации.
 
Также участников ознакомят с игрой на музыкальных этнических инструментах и манерой пения. Кроме этого, они могут присоединиться к мастер-классам по изготовлению кукол-мотанок и другое.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харьковской области нашли неизвестные захоронения советских солдат
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  харьков, археология
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