25.07.2021 11:47
На Харьковщине заработал археологический лагерь для молодежи
Лагерь разбили в селе Высокополье (Валковская громада).
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.
За время пребывания в лагере молодежь ознакомится с основами полевой археологии, крепостях и их типах, методах археологических исследований, археологии казачества, археологической атрибуции, основах камеральной обработки находок, а также реставрациии консервации найденного материала.
«Могут собственноручно пожать пшеницу так, как это веками делали наши предки, используя старинные украинские инструменты», - отметили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации.
Также участников ознакомят с игрой на музыкальных этнических инструментах и манерой пения. Кроме этого, они могут присоединиться к мастер-классам по изготовлению кукол-мотанок и другое.
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